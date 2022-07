Neuburg

Toiletten am Neuburger Fürstgarten werden saniert

Die Toiletten in der Tiefgarage am Neuburger Fürstgarten werden saniert. Die Arbeiten beginnen am Montag. Die Toiletten werden in der Folge gesperrt.