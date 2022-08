Tonnenweise CO2 gespart: Das sind die Gewinner des Neuburger Stadtradelns

Zum Abschluss des Neuburger Stadtradelns gab es Ergebnisse, die sich sehen lassen können. Insgesamt haben die Teilnehmenden über 23 Tonnen CO2 eingespart. Wer die Gewinner waren.

Radlerhose an, Helm auf, Kilometerzähler starten. So begann seit dem 27. Juni für viele jede Fahrradtour. Denn ab diesem Tag lief das dreiwöchige Stadtradeln in Neuburg an. Dies ist eine Kampagne des Klima–Bündnisses zum Schutz des Weltklimas und um ein Zeichen für die vermehrte Radförderung in den Kommunen zu setzen. Zum Mitmachen mussten die Teilnehmenden jeden Kilometer, den sie gefahren sind online unter www.stadtradeln.de eintragen. Zum neunten Mal nahm auch Neuburg an der Radelaktion teil. Doch dieses Jahr war ein ganz besonderes.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl an aktiven Radlerinnen und Radlern fast verdoppelt. 2021 waren es 585 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auf 50 Teams verteilt waren. Heuer waren es 1046 in 52 Teams. Insgesamt vermieden die Radelnden 23.064 Kilogramm CO2, indem die Neuburger Teams kumuliert eine Strecke von 149.765,8 Kilometer auf dem Fahrrad statt mit dem Auto zurücklegten. Dies entspreche der 3,75-fachen Länge des Äquators, was „eine tolle Leistung ist“, unterstrich die Initiatorin, Birgit Bayer-Kroneisl von der städtischen Stabsstelle Umwelt, auf der Preisverleihung am Dienstag.

Thomas Weigl sparte durch sein Radfahren 234 Kilogramm CO2 - er war der Gewinner in der Einzelwertung des Neuburger Stadtradelns. Foto: Tabea Fackelmann

Das sind die Gewinner des Neuburger Stadtradelns

Im Zuge der erhöhten Teilnehmerzahl erschienen auch mehr Personen zur diesjährigen Preisverleihung auf der Wiese hinter der St. Ulrich-Kirche als im letzten Jahr. Die Auszeichnungen übergaben Bayer-Kroneisl, der dritte Bürgermeister, Peter Segeth und Stadtrat Norbert Mages. Es gab vier verschiedene Kategorien, in denen Sieger gekrönt worden sind. Als erstes gab es drei Preise für die Teams mit den meisten gefahrenen Kilometern. Den ersten Platz, geehrt mit einem 100 Euro-Gutschein von Juliusbräu, erhielt das Team „Pedalritter St. Ulrich“ mit 16.511 Kilometern. In der Gruppe befanden sich auch zwei über 80-Jährige, die fleißig Kilometer gesammelt hatten.

Die weiteren Plätze belegten das Team „UG Hoffmann“ (15.003 Kilometer), „TSV Triathlon“(9112 Kilometer) und „APOstelkirche“ (8901 Kilometer). Auch die weiteren Teams bekamen verschiedene Gutscheine, außer „TSV Triathlon“, da diese in der Kategorie „Teams mit den meisten gefahrenen Kilometern pro Teammitglied“ den zweiten Platz belegten (396,2 Kilometer pro Mitglied) und laut den Regeln sei ein doppelter Gewinn nicht möglich.

Der erste Platz und ein Gutschein für Kuchen und Gebäck im Wert von 75 Euro bei Bäcker Schlegl gehörte dem „Mulipowerteam“. In der Gruppe wurden 492,4 Kilometer pro Mitglied gefahren. Als drittes kamen die „Heinrichsheimer Schützen-Radler“ mit 361,4 Kilometer pro Mitglied.

Beim Stadtradeln in Neuburg wurden 23 Tonnen CO2 eingespart

Als nächstes wurden die drei Radler mit den meisten gefahrenen Kilometern geehrt. Auf Platz eins schaffte es Thomas Weigl mit 1520 Kilometern. Er bekam einen Gutschein für einen Biergartenbesuch im Gasthof Neuwirt im Wert von 30 Euro. Silber und Bronze bekamen Ludwig Großhauser, der 1483 Kilometer fuhr und Mandy Knorr, die 1390 Kilometer hinter sich legte. Auch die Schüler waren bei der Aktion vertreten, jedoch erhielten diese ihre Preise und Urkunden vor dem Ferienbeginn. Die drei besten Klassen gewannen je zwei Kugeln Eis pro Schülerin und Schüler.

Am meisten geradelt ist die Klasse 9+a des Descartes-Gymnasiums, die eine Strecke von 2222,5 Kilometer zusammenbekommen hatten. Mit 1986 Kilometern belegte die Klasse 5b der Mittelschule Neuburg den zweiten Platz. Den dritten Platz und den Fotowettbewerb gewann die Klasse 11Sb der FOS Neuburg.

Im Anschluss der Preisverleihung gab es für alle alkoholfreies Radler. Auf die Frage von Bayer-Kroneisl, ob die Radelnden denn das nächste Jahr auch wieder mitmachen würden, antworteten alle lauthals mit „Ja“.