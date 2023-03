Die Zahl der Gäste-Übernachtungen in Neuburg ist deutlich gestiegen

Auch was den Tourismus angeht, scheint Neuburg die Pandemie überstanden zu haben. Mit einem Plus von 32 Prozent ist man wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Während der Pandemie waren die zentralen Fragen in der städtischen Tourist-Info, ob sich die Tourismuszahlen wieder erholen und wie lange es dauert, bis Neuburg wieder an die alten Erfolge anknüpfen kann. Erfreulicherweise bescheinigt das Landesamt für Statistik der Stadt Neuburg für 2022 ganz hervorragende Tourismusdaten. So konnten im vergangenen Jahr beachtliche 98.953 Übernachtungen und damit rund 32 Prozent mehr registriert werden. Auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist leicht auf jetzt 2,4 Tage gestiegen.

Die meisten ausländischen Touristen kommen aus Frankreich und Österreich nach Neuburg

„Wir sind wirklich sehr erleichtert und erfreut, dass Neuburg seine Zugkraft als Kurzurlaubs- und Ausflugsdestination wiedererlangt hat“, betont Sachgebietsleiterin Christiane Dusse in einer Mitteilung der Stadt. „Vom bisherigen Rekordjahr 2019 mit 104.000 Übernachtungen sind wir nicht weit entfernt und deshalb für das laufende Schloßfestjahr sehr zuversichtlich.“

Registriert wurden die Zahlen von Januar bis Dezember 2022 in allen gewerblichen Beherbergungsbetrieben der Stadt, also in Häusern mit mehr als zehn Betten. Die Statistik weist zudem aus, dass 9,5 Prozent der Gäste aus dem Ausland kommen und die meisten ausländischen Gäste aus Frankreich und Österreich stammen.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling zeigt sich erfreut über die positiven Daten aus München. „Neuburg hat an seiner Anziehungskraft offenbar nichts verloren und unsere qualitative und beständige Tourismusarbeit sorgt für die entsprechende Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei meinem Tourismusteam, das immer wieder mit neuen und frischen Ideen aufwartet“, schätzt der Rathauschef deren Arbeit. (AZ)