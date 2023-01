Tourismusbilanz: Auch Neuburg profitiert vom 9-Euro-Ticket

Plus Der Tourismus kehrt im Jahr 2022 wieder verlässlich nach Neuburg zurück. Dennoch steht die Stadt vor großen Herausforderungen.

Gute Übernachtungszahlen, neue Angebote im Fahrradtourismus, überarbeitetes Werbematerial: Die Touristinfo Neuburg kann auf ein produktives Jahr 2022 zurückblicken. Leiterin Christiane Dusse ist durchaus zufrieden mit der Entwicklung. Dennoch gibt es da einige – leider auch entscheidende – Faktoren, die ihr trotz der generell positiven Bilanz Sorge bereiten.