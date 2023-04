Traditionell oder veraltet? Bauplan in Neuburg sorgt für Diskussion

Ein Einfamilienhaus im Neuburger Ortsteil Bittenbrunn bringt die Frage nach zeitgemäßer Bebauung auf. Und die Frage nach dem Umgang mit veralteten Bebauungsplänen.

Ein Bauvorhaben in dem Neuburger Ortsteil Bittenbrunn sorgte in den zwei jüngsten Sitzungen des Bauausschusses für Diskussionen. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Einfamilienhaus, das zwei Befreiungen vom Bebauungsplan für die Umsetzung benötigen würde. In die dort vorherrschende Bebauung fügt sich das neu geplante Gebäude kaum ein. Im Gremium galt es daher zu entscheiden, ob man lieber an traditionellen Bauformen festhalten oder den Weg für moderne Gebäude ebnen möchte.

Die große Diskussion zu dem geplanten Einfamilienhaus hatte das Gremium schon in seiner vorletzten Sitzung beschäftigt. Von der Verwaltung der Stadt Neuburg war das Vorhaben als kritisch eingestuft worden. Das Objekt soll als zweigeschossiger Bau mit einem Dachgeschoss als Staffelgeschoss errichtet werden, der Bauherr plant ein Flachdach, das bepflanzt werden kann. Doch die umliegenden Häuser haben lediglich ein Vollgeschoss und im zweiten Geschoss setzt bereits die Dachschräge an.

Bauausschuss thematisiert moderne Bauweise in Neuburger Siedlung

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sah keine Möglichkeit, die Befreiungen vom Bauplan zu erteilen: "Ich sehe da überhaupt keinen Weg, das sprengt alles, was im Bebauungsplan steht." Anders sahen dies die Stadträte Frank Thonig (WIND) und Gerhard Schoder (Die Grünen). Sie zeigten sich überzeugt, dass so moderne Häuser heutzutage aussehen und man nicht mit eiserner Hand an Bebauungsplänen festhalten solle.

Bereits in der ersten Sitzung, als das Thema auf den Tisch kam, zeigte sich, wie unterschiedlich die Meinungen bei den Stadträten waren, die mit sechs Stimmen für und mit sechs Stimmen gegen das Projekt votierten. Weil es anschließend Unstimmigkeiten gab, ob bei Stimmengleichstand das Ergebnis positiv oder negativ ausfalle, wurde die Entscheidung auf die nächste Sitzung verschoben. Beim jüngsten Treffen des Gremiums galt es daher, erneut abzustimmen.

Obwohl Gmehling bereits im Vorfeld angekündigt hatte, dass er "massive Probleme" mit dem Projekt habe und dies auch dem Landratsamt vorlegen wolle und auch die Verwaltung erneut ihre Skepsis äußerte, entschieden sich die Mitglieder nun dazu, mit acht zu drei Stimmen für die Baubefreiungen zu votieren. Damit sind die Abweichungen vom Bebauungsplan für das Projekt vom Bauausschuss genehmigt.

Lesen Sie dazu auch