Tränen im Zug: Mutter vergisst ihren Sohn im Zug

Eine Mutter aus Neuburg hat ihren zehnjährigen Sohn im Zug vergessen. Der fuhr weiter und war in Tränen aufgelöst.

Ein weinendes Kind im Zug zwischen Neuburg und Unterhausen hat am Mittwochnachmittag die Polizei Neuburg und die Mitarbeiter der Donautalbahn beschäftigt. Offensichtlich hatte die Mutter den zehnjährigen Buben vergessen und war ohne ihn ausgestiegen.

Wie die Polizei Neuburg berichtet, war eine 32-jährige Frau mit ihrem Sohn gegen 16.45 Uhr von Ingolstadt in Richtung Neuburg mit dem Agilis-Zug unterwegs. In der Ottheinrichstadt war der geplante Ausstieg. Doch als die Frau auf dem Bahngleis stand, bemerkte sie, dass ihr Sohn weiterhin im Zug saß. Die Bahn setzte sich in Bewegung und fuhr weiter in Richtung Donauwörth.

Mutter vergisst Zehnjährigen im Zug: Polizei holt den Jungen ab

Der Bub bemerkte schnell, dass die Mutter nicht mehr da war und weinte. Das Zugpersonal kümmerte sich direkt und nahm Kontakt mit dem Fahrdienstleiter am Neuburger Bahnhof auf. Dort hatte sich bereits den 32-Jährige gemeldet und das Geschehene geschildert.

"Es hat sich offensichtlich um ein Versehen der Mutter gehandelt. Deshalb wird gegen sie nicht ermittelt", sagte Polizeirat Heinz Rindlbacher auf Nachfrage dieser Redaktion. "Wir haben keinen Anlass zu glauben, dass hier die Fürsorgepflicht nicht ausreichend wahrgenommen wird."

Das Missgeschick nahm ein glückliches Ende: Eine Polizeistreife holte den Buben in Unterhausen vom Bahnhof ab und brachte ihn zur Mutter nach Neuburg. "Es gab eine schöne Familienzusammenführung", sagt Rindlbacher.

