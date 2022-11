Trafohäuschen an Neuburger Promenade: Stadtheimatpfleger ist entsetzt

Am Bürgermeister-Hocheder-Platz in Neuburg, neben der Donaupromenade, soll ein Trafohäuschen gebaut werden. Stadtheimatpfleger Jörg Hauk reagiert entsetzt.

Fast schon verzweifelt appellierte Stadtheimatpfleger Jörg Hauk an die Stadträte, den Bau eines Trafohäuschens auf dem Bürgermeister-Hocheder-Platz zu verhindern. Die Stadtwerke wollen dort einen Kasten mit den Ausmaßen 3,2 auf 2,4 Meter und 1,8 Meter Höhe hinstellen.

„Ich habe kein Verständnis dafür, an unserer schönsten Promenade einen Trafo zu platzieren“, rief der Heimatpfleger den Mitgliedern des Bauausschusses zu. Mit seinem Vorstoß komme er reichlich spät, entgegnete OB Bernhard Gmehling. Er habe eine dringliche Anordnung erlassen, nachdem der Ältestenrat das Trafohäuschen einmütig gebilligt hatte. Die Schnittstelle sei technisch notwendig, alternative Standorte in der Nachbarschaft hätten sich nicht gefunden. Die Leitungen seien schon im Boden verlegt, „am 7. Dezember wird aufgestellt“, so der Oberbürgermeister.

Diskussionen um neues Trafohäuschen in Neuburg

Auch der Hinweis auf eine Holzverkleidung und Begrünung der Wände konnte den Stadtheimatpfleger nicht umstimmen. Es müsse einen weiteren Versuch geben, den Trafo an anderer Stelle, etwa im Innenhof der früheren Raiffeisenbank, unterzubringen, „darüber bitte ich Sie nachzudenken“. Das sagte der OB zu. (rew)

