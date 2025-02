Bus kracht gegen Mauer: Fahrer stirbt bei Unfall in Neuburg

Am späten Samstagabend gegen 22.50 Uhr wollte ein leerer Reisebus mit einem 60-jährigen Neuburger am Steuer aus dem Parkplatz Schlösslwiese über die Kreuzung in Richtung Monheimer Straße fahren.

Der Busfahrer aus Neuburg hat einen medinzischen Notfall erlitten

Wegen eines medizinischen Notfalls verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, raste ungebremst in eine Ampel, eine Laterne sowie den Vorgarten eines Restaurants, überwand sogar eine kleine Mauer und kam erst unmittelbar vor einem Möbelgeschäft zum Stillstand. Der bewusstlose Fahrer wurde noch vor Ort von Ersthelfern versorgt und kam anschließend ins Krankenhaus, wo der 60-Jährige schließlich verstorben ist.

Der Bus wurde noch in der Nacht mit einem Spezialkran einer Firma aus Wolnzach abtransportiert. Laut Polizei hatte der Busfahrer erst kurz zuvor seine Fahrgäste aussteigen lassen.