Hochzeits-Marathon lockt zahlreiche Paare nach Neuburg

Plus 14 Paare kamen nach Neuburg in die Schlosskapelle zum "Einfach heiraten". Nach dem 23.3.23 gehen die Schnapszahlen langsam aus.

Der 23.3.23 war Hochzeitstag in Neuburg. 14 Paare ließen sich am Donnerstag in der Schlosskapelle segnen oder trauen, drei weitere liefen per Standesamt in den Hafen der Ehe.

Warum am 23.3.23? "Klar, es ist ein markantes Datum, das uns gefallen hat", erklärt Quedrim Ghasi. In der Harmonie hat er seine Brigitte geheiratet, im Juni erwarten sie Nachwuchs. Langsam gehen die Schnapszahlen aus, sagt Standesamtsleiter Markus Riedlberger. Macht nichts, mit seinen Kolleginnen traut er fast zu jeder Zeit, zuletzt auch im Rittersaal des Schlosses. Vor allem die Samstage in der "Hochzeitsstadt" Neuburg sind gut gebucht.

Quedrim und Brigitte Gashi haben sich am 23. 3. 23 das Ja-Wort in der Harmonie gegeben. . Foto: Winfried Rein

"Traut Euch", riefen die evangelischen Gemeinden und nicht weniger als 14 Paare folgten dem Ruf in die Neuburger Schlosskapelle. Doris Peter sang hinschmelzend "Moon River", als Josef und Janine Urmann lächelnd vor den Martin-Hering-Altar zogen. Die Kelheimer sind seit zehn Jahren verheiratet – genau seit dem 23.3.2013 – und wollten jetzt unbedingt in die "ältestes protestantische Kirche Deutschlands". Die Schlosskapelle, der Segen von Vikarin Elisabeth Görnitz und die Atmosphäre haben sie sehr beeindruckt: "Es hat sich gelohnt."

Segnungen in der Schlosskapelle in Neuburg mit wunderbaren Momenten

Das sagen auch die evangelischen Pfarrer Jürgen Bogenreuther, Jens Hauschild, Herbert Sperber und Vikarin Laura Müller als Befürworter und Begleiter der Aktion. Es gehe nicht um eine Blitz-Trauung à la Las Vegas, so Pfarrer Hauschild, sondern um Verständnis und Zusammengehörigkeit, die Bestärkung der gegenseitigen Liebe und den Segen Gottes für den gemeinsamen Lebensweg in einer kleinen intimen Segensfeier. Die Segnungen seien "mit wunderbaren Momenten verbunden gewesen, auch für uns Pfarrer".





Beschwingt betreten Janine und Josef Urmann die Schlosskapelle. . Foto: Winfried Rein

Mit einem Willkommenstreff im Theatercafé, Blumen und variabler Musik von Elvis Presley bis Silbermond von Kantor Thomas Kraft war "Einfach heiraten" am 23.3.23 bestens vorbereitet. Nahezu alle Paare hatten sich vorher angemeldet und in eine Liste eingereiht. Eine Katholikin und ein religionsloser Partner waren auch dabei. Sie erhielten selbstredend den Segen. Für eine kirchliche Trauung hätte die Braut zuerst den Dispens, die Erlaubnis der katholischen Kirche für das Sakrament der Ehe, einholen müssen. Dann wäre die Verbindung ökumenisch oder katholisch anerkannt.

Die Christuskirche zielte insbesondere auf Paare, die ihre kirchliche Trauung nachholen wollten. Es kamen neben "Ersttrauungen" vorwiegend bereits "erfahrene" Ehepartner mit dem Wunsch nach einem gemeinsamen Segen und der Erneuerung der Zweisamkeit. Elisabeth Meyer und Stefan Staudigl erhielten diesen Wunsch erfüllt und sie waren überwältigt: "Es hätte nicht schöner sein können." Ihren Kindern hatten sie vorher nichts verraten.

Die Segnungen in der Schlosskapelle zeigten Stil und machten gehörigen Eindruck. . Foto: Winfried Rein

"Einfach heiraten" erzielte am Donnerstag die erwartet gute Resonanz, neben Neuburg auch in Aichach, München oder Forchheim. In der evangelisch-lutherischen Christuskirche München sind sogar Tickets ausgegeben worden. Zu den offiziell gemeldeten 130 Paaren in 13 bayerischen Orten sind jede Menge Spontanaktionen von "Einfach heiraten" gekommen.