Trauer um Neuburger Ethnologin Elfriede Hermann

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und seine Klassenkameraden vom Abiturjahrgang 1979 nahmen in einer Trauerfeier beim Maschinenring Abschied von Elfriede Hermann. Die 64-jährige Neuburgerin war überraschend gestorben.

In Wagenhofen aufgewachsen, hatte sie nach dem Descartes-Gymnasium Ethnologie (Völkerkunde, Kulturwissenschaft) in Tübingen und Göttingen studiert. Elfriede Hermann promovierte und 2012 berief sie die Georg-August-Universität Göttingen (Niedersachsen) zur Professorin für Ethnologie.

Ihre Zuneigung galt vor allem Kiribati, einem Inselstaat im Pazifik zwischen Australien und Amerika. Immer wieder flog sie zu den weit entfernten Inseln, um die Einheimischen zu unterstützen und mehr über den Klimawandel zu erfahren. Dabei musste sie Malaria-Krankheiten in Kauf nehmen. Die Inselgruppe droht vom Pazifik überschwemmt und bis 2050 unbewohnbar zu werden.

Das Südseeatoll Kiribati: Die tiefliegenden Inseln sind durch Erosion infolge starker Stürme gefährdet. Salzwasser dringt in die Brunnen ein. Foto: Christiane Oelrich (dpa)

Auf dieses Schicksal machte Elfriede Hermann mit ihrem Ehemann auch auf der Weltklimakonferenz in Bonn aufmerksam. Ihr Lebenswerk sei „gelebte menschliche Solidarität für die Menschen in Kiribati“ gewesen, sagte Professor Roman Loimeier (Göttingen) in der tränenreichen Trauerfeier.

In Videobotschaften aus Kiribati sangen Kinder für die Verstorbene. Man treffe selten Menschen, die so hilfsbereit und zugewandt seien, wie es Elfriede „Gucki“ Hermann gewesen sei, sagte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Für die Klassenkameradinnen Eva Baumann-Münsinger und Gertrud Hlawon seien die Jahre im Neuburger Gymnasium „eine unglaublich schöne Zeit“ gewesen.