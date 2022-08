Trauerbeflaggung und Kondolenzbuch für Michael Kettner

Für den verstorbenen Lokalpolitiker Michael Kettner können Bürgerinnen und Bürger in Neuburg jetzt ihre Anteilnahme ausdrücken.

Im Foyer des Neuburger Landratsamtes liegt ab sofort ein öffentliches Kondolenzbuch für den verstorbenen ehemaligen stellvertretenden Landrat Michael Kettner aus. Bürgerinnen und Bürger können darin ihre Anteilnahme für den Kommunalpolitiker zum Ausdruck bringen.

Das Landratsamt ist Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 12 Uhr und von 12.45 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, freitags von 7.30 bis 12 Uhr. Die stellvertretende Landrätin Rita Schmidt ordnete in Gedenken an Kettner die Trauerbeflaggung vor dem Landratsamt und vor allen Schul- und Dienstgebäuden des Landkreises an. (AZ)