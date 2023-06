Trauerfeier in Neuburg: Dr. Rainer Lange ist nach kurzer Krankheit gestorben

Der Unternehmer und Naturwissenschaftler Dr. Rainer Lange ist nach kurzer Krankheit verstorben. Am Montag nahm eine große Trauergemeinde in Neuburg Abschied.

Eine große Trauergemeinde nahm am Montag im alten Neuburger Friedhof Abschied von Dr. Rainer Lange. Der Unternehmer und Naturwissenschaftler war mit 70 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Sein Tod traf neben der Familie die Freunde aus seiner Firma, im Modellfliegerclub RMC Neuburg, beim Tennis und aus der alten Schulzeit. Rainer Lange war überall anerkannt und außerordentlich beliebt gewesen. „Er hat die Wertschätzung des Lebens und seine Herausforderungen angenommen“, sagte Pfarrer Jens Hauschild in der voll besetzten Christuskirche.

Lange war Geschäftsführer eines Unternehmens in Ingolstadt

Er war tragende Säule und Geschäftsführer des Unternehmens Schubert & Salzer Ingolstadt. „Ohne ihn würde es die Firma heute nicht mehr geben“, sagte Inhaber Dr. Arnold Kawlath am Grab. Rainer Lange, 1952 geboren, war 1959 mit Mutter und Tante aus Ostberlin und aus den Zwängen der DDR in den Westen geflohen.

Die kleine Familie landete in Neuburg und kämpfte sich als „Flüchtlinge“ durch. Rainer Lange machte mit dem „aufmüpfigen“ 1972er-Jahrgang Abitur am Descartes-Gymnasium, studierte Maschinenbau an der TU München und promovierte mit 30. Die Schulkameraden trafen sich bis März 2023 regelmäßig. Seine Band „Midlife Energy“ spielte in der Christuskirche „Knockin‘ on Heaven‘s Door“. (rew)