Treffen mit den Fans: Eine Convention nur für den Zauberer Schnitzel

Plus Die Welt um den Zauberer Schnitzel wächst immer weiter. Für echte Fans gibt es nun die Möglichkeit, mit den urigen Charakteren direkt in Kontakt zu kommen.

Von Anna Hecker

Den Zauberer Schnitzel zum Anfassen in seiner Hütte besuchen? Ihn endlich mal fragen, ob er sich beim Haushalt auch mal von seiner Sauerkrautdose beraten lässt, oder wer bestimmt, was beim Wocheneinkauf so in den Wagen kommt? Das alles ist nun bald möglich. Denn bei einer echten Schnitzel-Convention können alle Fans den Zauberer aus der Feder von Kerstin und Sepp Egerer in seinem Zuhause treffen – und einen Tag ganz exklusiv in der Knedlhausen-Welt erleben.

Erst im vergangenen Herbst flimmerte das zweite Abenteuer des Zauberers über die Neuburger Kinoleinwand. Ende des Jahres folgte dann das erste Buch, geplant sind weitere Bücher, weitere Hörspiele, weitere Filme. Die Welt um den Zauberer soll wachsen, wie Florian Herold sagt, der mit seinem Verlag die Vermarktung der Schnitzel-Welt übernommen hat. Und was gäbe es da Besseres, als den Schnitzel-Fans die einzigartige Chance zu geben, mit Wapflinger, Baron von Kettlitz und Co. einen ganzen Tag zu verbringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

