Trend auch in Neuburg: Männer sind immer öfter „oben ohne“

Plus Lange Zeit galt die Krawatte als Pflicht-Kleidungsstück für Männer. Sie war Ausdruck von Seriositätund Korrektheit. Doch der Dresscode hat sich gewandelt – auch unter den Neuburger Anzugträgern.

Es bedurfte keiner Worte, keines Rundschreibens, keiner offiziellen Verlautbarung. Es reichte, dass die Neuburger Sparkassen-Vorstände Nils Niermann und Wolfgang Pöppel immer öfter „oben ohne“ auf den Fluren gesehen wurden. Dort, wo sonst ein Stück Seidenstoff die Brust des Mannes ziert, fehlte von einem Tag auf den anderen ein Accessoire, das zuvor unabdingbar zum Berufsstand eines Bankers gehörte: die Krawatte. „Wir hatten damals festgestellt, dass die ,Kleiderordnung’ nicht mehr zeitgemäß war“, erinnert sich Wolfgang Pöppel an die Entscheidung vor etwa eineinhalb Jahren. Also ließen er und Nils Niermann den Schlips im Schrank – und ohne, dass es auf irgendeine Weise kommuniziert werden musste, taten es ihnen viele Kollegen gleich.