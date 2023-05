Trickbetrug nimmt zu: Welle an Anrufen trifft Neuburg

Plus Ob Enkeltrick oder Schockanruf, übers Telefon versuchen Kriminelle Senioren Geld abzuzocken. In der Region nimmt die Zahl der Betrugsanrufe zu.

Immer mehr Menschen in der Region Neuburg erhalten Anrufe von Trickbetrügern. Bei der Polizei Neuburg seien heuer rund 40 Fälle vom sogenannten Callcenterbetrug gemeldet worden, berichtet Dienststellenleiter Heinz Rindlbacher. Die Dunkelziffer ist natürlich höher. Nur wenige Menschen informieren die Polizei. Auch die Kripo in Ingolstadt vermeldet einen Anstieg. "Die Betrüger geben richtig Gas", sagt Rainer Öxler von der Kripo. Mit ihren Maschen haben sie es häufig auf Senioren und Seniorinnen abgesehen. Erst vergangene Woche übergab eine 85 Jahre alte Frau aus Ingolstadt einem Betrüger 30.000 Euro. Unter dem Callcenterbetrug verstehen die Beamten den Enkeltrick, den falschen Polizeibeamten und den Schockanruf.

Schockanruf und Enkeltrick: So gehen die Betrüger vor

Beim sogenannten Enkeltrick geben sich die Anrufer als Verwandte, Enkel oder gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Oft beginnt das Telefonat mit einem Satz wie: "Rate mal, wer da spricht". So kommen die Kriminellen an die Namen der Enkel. Sie schildern eine Notlage und bauen Druck auf. Weil der vermeintliche Enkel nicht selbst vorbeikommen kann, wird ein Bote angekündigt. Hat der Angerufene nicht genug Bargeld zu Hause, soll er es von der Bank holen.