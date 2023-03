Trinkgeld-Dieb in Neuburg: Wieder ist ein Sparschwein weg

Mehrfach hat ein Unbekannter in den vergangenen Wochen Trinkgeldkassen in Neuburg gestohlen. Nun kam erneut ein Sparschwein weg. Es gibt eine Täter-Beschreibung.

Am vergangenen Mittwoch, 15. März, zwischen 17 und 18 Uhr, ist aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Neuburg eine Trinkgeldkasse entwendet worden. Laut den Mitarbeiterinnen des betroffenen Geschäftes dürfte es sich bei dem Täter um einen circa 35 Jahre alten Mann mit schlanker Statur und dunkelbraunen Haaren gehandelt haben, schreibt die Polizei. Dieser hielt sich im genannten Zeitraum in verdächtiger Weise im Laden auf und erkundigte sich in gebrochenem Deutsch nach der Trinkgeldkasse.

Sparschwein weg: Polizei sucht Trinkgeld-Dieb in Neuburg

Die Mitarbeiterinnen stellten zu einem späteren Zeitpunkt lediglich das Fehlen der Trinkgeldkasse fest, konnten jedoch das eigentliche Tatgeschehen nicht beobachten. Die Trinkgeldkasse in Form eines weißen, mit grünen Punkten behafteten Sparschweins, beinhaltete eine kleinere Bargeldsumme.

In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet von Neuburg laut Polizei zu ähnlichen Fällen. Die Polizei Neuburg geht davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen dem aktuellen Fall und den vergangenen Taten besteht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 entgegen. (AZ)