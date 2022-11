Trinkwasser-Chlorung: Bürger kritisieren Informationspolitik der Stadtwerke

Bürgerinnen und Bürger wünschen sich von den Stadtwerken mehr Hintergründe zur Chlorung des Neuburger Trinkwassers. Das sagen die Stadtwerke dazu.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling stellt die entscheidende Frage: „Wie lange noch?“ Die Info, wie lange in Neuburg das Trinkwasser noch gechlort wird, dürfte die ganze Stadt interessieren – und diejenigen, die zur Bürgerversammlung am Montagabend gekommen sind, erst recht. Ernst Reng, Bereichsleiter Technik der Stadtwerke Neuburg, kann auf der Versammlung jedoch kein konkretes Datum nennen. Dies zu versuchen, sei „nicht seriös“, so Reng. So müssen sich die Neuburgerinnen und Neuburger zum jetzigen Zeitpunkt mit der Info zufriedengeben, dass die Chlorung des Trinkwassers bis in das nächste Jahr fortgesetzt wird, das haben die Stadtwerke kürzlich mitgeteilt.

Man wolle nichts überstürzen – so wie beim vergangenen Mal, als man die Chlorung offenbar zu früh beendete und sich dadurch „die Finger verbrannte“, sagt Reng mit Blick auf die damals erneut notwendige Chlorung. Deshalb halte man nun an der Maßnahme fest. „Auch wenn es Ihnen nicht schmeckt.“ Das Wasser entspreche jedoch der Trinkwasserverordnung. OB Bernhard Gmehling gibt zu bedenken, dass die Hälfte der Deutschen dauerhaft auf gechlortes Wasser zurückgreifen muss. Im Ausland kenne man teilweise nichts anderes.

Chlorung des Trinkwassers in Neuburg sorgt für Kritik

Christian Lucya hat Verständnis dafür, dass gechlort werden muss, auch wenn ihm die Maßnahme „wehtue“. Doch er kritisiert die spärliche Informationspolitik der Stadtwerke. Auch ein anderer Bürger wünscht sich mehr Informationen zum Trinkwasser, um die Vorgänge besser zu verstehen. „Ich verstehe den Ärger“, antwortet Reng. Mit dem Vorwurf, nicht genügend zu informieren, hätten die Bürger nicht ganz unrecht. Wenn es vermeintlich nichts wirklich Neues zu vermelden gibt, möchten die Verantwortlichen der Stadtwerke lieber gar nichts sagen, beschreibt Reng die bisherige Strategie. „Das könnte man besser machen“, gibt er zu.

Das Wasser rieche „stärker als im Brandlbad“, die Chlorung sei „sehr, sehr unangenehm“, betont Gabi Mages. Sie regt an, verstärkt daran zu denken, Wasserleitungen zu erneuern. Man sei dabei, sich dem Problem mit alten Rohren zu stellen, antwortet Reng. Doch man müsse immer die Ressourcen im Blick behalten, sowohl finanziell als auch bezüglich der Baustellenplanungen. (ands)

