Neuburg

vor 32 Min.

Trinkwasser-Chlorung in Neuburg: Jetzt steht ein mögliches Ende fest

Die Chlorung des Neuburger Trinkwassers könnte in wenigen Wochen beendet werden.

Plus Die Chlorung des Trinkwassers in Neuburg könnte bald vorbei sein. Die Stadtwerke haben nun einen konkreten Zeitplan für ein "Exit-Szenario".

Von Andreas Zidar

Wie lange wird das Trinkwasser in Neuburg noch gechlort? Diese Frage beschäftigt viele Bürgerinnen und Bürger in der Stadt seit Monaten. Nun zeichnet sich ein Ende der Maßnahme ab. Wie Ernst Reng von den Stadtwerken im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, gehen die Verantwortlichen aktuell davon aus, die Chlorung in einigen Wochen beenden zu können.

