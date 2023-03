Neuburg

vor 31 Min.

Trinkwasser-Chlorung läuft bald aus: Diese Bitte haben die Stadtwerke

Bald könnte die Trinkwasser-Chlorung in Neuburg enden. Bürgerinnen und Bürger sollen bis dahin noch die Leitungen spülen.

Artikel anhören Shape

In einigen Wochen könnte die Chlorung des Trinkwassers in Neuburg auslaufen. Nun wenden sich die Stadtwerke mit einer Bitte an die Öffentlichkeit.

In voraussichtlich sechs Wochen möchten die Stadtwerke Neuburg die Chlorung des Trinkwassers einstellen. Darauf dürften viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt schon lange warten. Mit Blick auf das Ende der Maßnahme wenden sich die Stadtwerke nun mit einer Bitte an die Öffentlichkeit. Chlorung des Trinkwassers: Leitungen in Neuburg sollen noch gespült werden Alle Hausbesitzer, Mieter und Gewerbetreibenden sollen ihre Wasserleitungen noch regelmäßig spülen, solange das Wasser gechlort wird - vor allem dann, wenn die entsprechenden Wohnbereiche leer stehen oder wenig genutzt werden. Dies helfe, die Leitungen zu desinfizieren und allen möglichen Keimen entgegenzuwirken, heißt es. (ands) Lesen Sie dazu auch Neuburg Plus Trinkwasser-Chlorung in Neuburg: Jetzt steht ein mögliches Ende fest

Neuburg Plus Sanierung im Wasserwerk: Hier lagert künftig das Trinkwasser Neuburgs

Themen folgen