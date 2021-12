Trinkwasser in Neuburg wird weiter gechlort

Bei einer Routinebeprobung wurde erneut der Keim Psuedomonas aeruginosa im Trinkwassernetz der Neuburger Stadtwerke nachgewiesen. Die bereits laufende Chlorung wird nun weiter fortgesetzt.

Die Chlorung des Trinkwassernetzes der Neuburger Stadtwerke wird in Absprache mit dem Gesundheitsamt bis auf Weiteres fortgesetzt. Das teilt der Versorger auf seiner Internetseite mit. Wie berichtet, wurden in den den vergangenen Wochen diverse Maßnahmen im Wasserwerk durchgeführt, da bei einer in Routinebeprobung an einer Entnahmestelle im Sehensander Weg erneut der Keim Psuedomonas aeruginosa nachgewiesen wurde. Dieser wurde Mitte Juli dieses Jahres erstmals entdeckt. (nr)