Neuburg

vor 1 Min.

Trotz Absage von Granada: Erstes "Moosival" in Neuburg geglückt

Plus Der erste „Moosival“ auf dem Geländer der Maschinenringe in Neuburg zieht vor allem am Familientag Besucher an. Bei den Bands gibt es einen herben Rückschlag.

Von Anna Hecker

Es ist wie ein kleiner Ziellauf, der sich da über das Gelände der Neuburger Maschinenringe schlängelt: In Schwung kommen die Besucher der ersten Auflage des „Moosival“ mit der Feuerwehr und ihrer meterhohen Drehleiter, wer will, kann sich am Golfschläger ausprobieren. Es geht vorbei an einigen Buden, dem Handwerkermarkt mit Schmuck und Fliesendruck. Man stärkt sich noch in der letzten Kurve mit kulinarischen Angeboten, bevor sich das Gelände in den Bühnenbereich öffnet, umgeben von Loung- und Bar-Arealen. Die Zutaten wären also alle da für ein rundes Festival-Erlebnis, dennoch kommt das „Moosival“ etwas holprig in Fahrt – und muss gleich am ersten Tag einen herben Rückschlag verkraften.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen