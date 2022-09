Neuburg

vor 17 Min.

Trotz der Hitze fleißig Spenden für die Kartei der Not gesammelt

Plus Auch wenn die Resonanz bei der Gesundheitsmesse in Neuburg wegen der tropischen Temperaturen nicht so groß war, waren die „Fleißigen Bienen“ mit ihrem Ergebnis für die Kartei der Not zufrieden. Was sie freuen würde: Neue Mitstreiter.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Es war Ende Juni und es waren heiße Tage bei der Messe „gesund & aktiv“ in der Halle beim Parkbad. Das dürfte auch der entscheidende Grund dafür gewesen sein, dass die Resonanz nicht allzu groß war. Daher ist das Spendenergebnis, das die „Fleißigen Bienen“ am Verpflegungsstand in der Turnhalle erzielt haben, um so höher zu bewerten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen