Neuburg

17:00 Uhr

Trotz Energiekrise vertretbar? Was "Neuburg leuchtet" wirklich an Strom kostet

Bis 22 Uhr durch die Einkaufsstraßen der Neuburger Innenstadt bummeln und sich von Künstlern in den Bann ziehen lassen: Das ist am kommenden Freitag bei der langen Einkaufsnacht „Neuburg leuchtet“ möglich.

Plus Ist eine Veranstaltung wie „Neuburg leuchtet“ zu Zeiten der Energiekrise vertretbar oder Energieverschwendung? Das Stadtmarketing hat eine klare Meinung.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Eine Veranstaltung mit vielen Leuchtmitteln zu Zeiten, in denen man eigentlich Energie sparen sollte wo es geht – ist das überhaupt verantwortlich? Diese Frage haben sich sicher viele Neuburgerinnen und Neuburger gestellt, mit Blick auf die an diesem Freitag von 18 bis 22 Uhr stattfindende Veranstaltung „Neuburg leuchtet“. Denn der Name soll hier schließlich Programm sein: Bunt ausgestrahlte Straßenzüge bis in den späten Abend hinein sind für die lange Einkaufsnacht geplant. Das Stadtmarketing nimmt die Sorgen der Bürger ernst und klärt daher auf, wie hoch die Stromkosten durch „Neuburg leuchtet“ tatsächlich sind.

