Trotz Energiekrise: Weihnachtslichter dürfen in Neuburg leuchten

In der Adventszeit werden in Neuburg wieder die Weihnachtslichter strahlen, aufgrund der Energiekrise jedoch nicht überall.

Plus Neuburg verzichtet trotz Energiekrise nicht auf eine Weihnachtsbeleuchtung. Trotzdem will der Stadtrat mithilfe einer Kompromisslösung Strom sparen – und ein Zeichen setzen.

Bürgerinnen und Bürger in Neuburg müssen trotz Energiekrise in diesem Jahr nicht auf eine Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Doch die Lichter im Advent werden im Vergleich zu den Vorjahren sowohl zeitlich als auch örtlich eingeschränkt. Das hat der Neuburger Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen.

