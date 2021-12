Neuburg

Trotz günstiger Mieten im Siedlerweg in Neuburg: Noch kein Ansturm auf die Sozialwohnungen

Die neuen Mehrparteienhäuser am Siedlerweg sind fertiggestellt. Nur die Hälfte der Wohnungen sind bisher vergeben.

Von Winfried Rein

Eisregen beim Spatenstich und Schneetreiben bei der Einweihung – von Schönwetter war das Wohnungsbauprojekt der Stadt am Siedlerweg in Feldkirchen nicht gerade begleitet. Bei dem Sieben-Millionen-Euro-Bau handelt es sich um den größten städtischen Wohnungsbau der letzten Jahre. Deshalb stellten OB Bernhard Gmehling und eine Delegation des Stadtbauamtes das Ergebnis am Mittwoch vor.

