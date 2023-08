Neuburg

18:03 Uhr

Trotz neuer Kita entstehen in Neuburg keine weiteren Krippenplätze

Am Donauwörther Berg in Neuburg entsteht eine neue Kita. So soll die Einrichtung laut erstem Entwurf aussehen.

Plus In Neuburg entsteht eine neue Kita. Diese wird die angespannte Situation aber nur bedingt entlasten - denn eine andere Einrichtung schließt.

Die neue Kita am Donauwörther Berg in Neuburg nimmt Formen an. Kürzlich stellten die Architekten einen ersten Entwurf im Stadtrat vor. Auch der Träger steht mittlerweile fest. Doch es zeichnet sich ab, dass die Einrichtung die angespannte Betreuungssituation in Neuburg weit weniger entlasten wird als erhofft. Denn: Während diese Kita neu eröffnen wird, muss eine vorhandene Kinderkrippe schließen und in den Neubau umziehen. Die Folge: Trotz des Großprojekts wird die Zahl der verfügbaren Krippenplätze in der Stadt vorerst gleich bleiben.

Zwei mögliche Träger haben sich um die neue Kita am Donauwörther Berg beworben, unter anderem das BRK. Die Organisation sprang zuletzt mehrfach in die Bresche und betrieb Not-Einrichtungen, so wie etwa die "Forscherkiste" im Neuburger Schwalbanger. Nun wuchs der Wunsch der Verantwortlichen, Teil einer "richtigen" Kindertagesstätte zu sein - dies sei nachvollziehbar, sagt Bürgermeister Hans Habermeyer auf Nachfrage. Vor Kurzem hat sich der Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung für das BRK entschieden. Der Bewerber habe mit einem guten pädagogischen Konzept überzeugen können, begründet Habermeyer die Entscheidung. Außerdem kenne man das BRK als verlässlichen Anbieter.

