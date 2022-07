Trotz Personalmangels: Die Öffnungszeiten im Brandlbad bleiben jetzt doch

Wegen Personalmangels sollten die Öffnungszeiten im Neuburger Brandlbad verkürzt werden. Jetzt wurde eine Lösung gefunden – doch die ist alles andere als sicher.

Die Öffnungszeiten im Neuburger Brandlbad bleiben doch wie gehabt. Dies ist das Ergebnis der Werkausschusssitzung am frühen Dienstagabend. Wie berichtet, hat das Bad nach dem Abgang von zwei Fachkräften mit Personalmangel zu kämpfen. Schichten konnten nicht mehr besetzt werden, also stand ab August eine Verkürzung der Öffnungszeiten um mehrere Stunden im Raum.

Etwas überraschend konnten die Verantwortlichen nun eine kurzfristige Lösung präsentieren. „Wir werden die Öffnungszeiten nicht verkürzen“, verkündete Andreas Bichler von den Stadtwerken im Ausschuss. Bäderbetriebsleiter Maik Müller wird demnach einspringen und Schichten übernehmen.

Öffnungszeiten im Neuburger Brandlbad werden nicht verkürzt

Sowohl Bichler als auch Müller machten jedoch deutlich, dass diese Lösung alles andere als sicher ist. „Wenn doch noch einer ausfällt, dann haben wir ein Problem“, so Bichler. Müller sprach davon, dass man personell „absolut am Limit“ sei und man eventuelle Ausfälle nicht mehr kompensieren könne. „Wenn einer krank wird, müssen wir von heute auf morgen reagieren und die Öffnungszeiten verkürzen.“ Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bat Andreas Bichler darum, zusätzliche Kräfte anzuwerben, etwa unter früheren Mitarbeitern. „Damit wir nicht ganz so auf der letzten Rille fahren“, so Gmehling.

Neben den Öffnungszeiten konnte Bäderbetriebsleiter Müller positive Zahlen vermelden. Demnach kamen in der bisherigen Saison knapp 60.000 Badegäste ins Brandlbad – ein laut Müller „sehr guter“ Wert. Er ist optimistisch, sein Ziel von mehr als 80.000 Besuchern heuer zu erreichen. Auch die neuen Saisonkarten seien super angenommen worden. Bislang seien 148 davon für Erwachsene und 99 ermäßigte verkauft worden, womit man knapp 10.000 Euro eingenommen habe, berichtete Müller.

Lesen Sie dazu auch