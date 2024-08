Trotz Urlaubszeit: Hier läuft die Stadtmarketing-Aktion besonders gut

Damit hätte selbst der Chef nicht gerechnet. Nils Lahn, Leiter des Stadtmarketings, ist überrascht, wie überaus positiv die Aktion „Wir zahlen Ihre Rechnung“ bisher angenommen wurde. Zum ersten Mal hat er in diesem Jahr die Aktion ins Leben gerufen, sie ist insgesamt auf sechs Wochen angelegt, findet parallel zu den Sommerferien der Schüler statt. Und obwohl manche Geschäfte gerade in den ersten Wochen sogar geschlossen hatten, sprechen die ersten Ergebnisse für sich.

Inspiriert wurde Lahn zur Aktion durch den Radiosender Antenne Bayern. Schon seit vielen Jahren gibt es dort immer mal wieder ein ähnliches Gewinnspiel. Das Prinzip ist einfach: Teilnehmerinnen und Teilnehmer reichen Ihre Rechnung ein, diese werden in einem Lostopf gesammelt und wer gezogen wird, erhält sein Geld zurück. Vorausgesetzt natürlich, er ruft während der Dauer von drei Liedern im Radio an.

Auf Lieder muss man in Neuburg natürlich nicht achten, abgesehen davon, ist das Prinzip dasselbe. Mit dabei sind über 40 Händler, bei denen man einkaufen kann und danach seine Rechnung beim Stadtmarketing einreichen. Und das haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch schon ordentlich genutzt. Allein in den ersten beiden Wochen der Aktion sind laut Lahn über 250 Rechnungen eingegangen. Etwa 100 Stück wurden in der ersten Woche eingereicht, rund 150 in der zweiten. „Man merkt, dass sich die Aktion erst rumsprechen musste und mittlerweile ordentlich an Fahrt aufnimmt“, zeigt sich Lahn zufrieden.

Neuburgs Stadtmarketingaktion „Wir zahlen Ihre Rechnung“ übertrifft Erwartungen

Damit werde das Ziel, welches hinter der Aktion steht, nämlich die lokalen Händler in der Innenstadt zu unterstützen, gut erreicht. Besonders viele Rechnungen bekommt das Stadtmarketing aus dem Bereich Mode und Bekleidung, etwas weniger gut funktioniert es bei der Gastronomie. Dennoch: „Wir sind uns sicher, dass wir gerade in der Urlaubszeit so den ein oder anderen Kunden mehr in die Innenstadt locken können.“

Das dürfte die Händler, die in den Sommerferien komplett geöffnet haben, freuen, denn gerade in den ersten beiden Ferienwochen sorgten mehrere Urlaubsschließungen für einen recht leeren Eindruck in der Innenstadt. „Davon haben wir bei unserer Aktion jedoch nichts gemerkt, dass ein paar Händler im Urlaub waren, ist für uns nicht dramatisch“, so Lahn. Er hofft, dass auch die kommenden Wochen wieder viele Menschen bei der Aktion mitmachen. Eingereicht werden können Rechnungen ab 30 Euro, es werden maximal 100 Euro pro Rechnung gezahlt.