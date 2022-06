Neuburg

20:00 Uhr

Trüben gestiegene Preise die Reiselust der Neuburger?

Am Sandstrand in der Sonne liegen: So stellen sich viele Menschen ihren Sommerurlaub vor. Zwei Jahre lang schränkten Corona-Maßnahmen das Reisen ein. Gerade jetzt, wo das Fernweh bei vielen groß ist, steigen in der Touristik – wie in vielen anderen Branchen auch – die Preise.

Plus In den Urlaub fahren trotz höherer Kosten: Wie reagieren die Menschen in und um Neuburg auf die Inflation? Reiseberatende berichten über ihre Erfahrungen.

Von Laura Gastl

Nachdem Corona das Reisen zwei Jahre lang massiv eingeschränkt hat, ist das Fernweh bei vielen gerade jetzt besonders groß. Endlich mal wieder rauskommen: Das wünschen sich so einige. In diese Blase des euphorischen Urlaubspläne-Schmiedens und Buchens sticht die Inflation wie eine Nadel, denn sie sorgt auch in der Tourismus-Branche für Teuerungen. Drei Reiseexpertinnen und -experten aus dem Raum Neuburg sprechen über die Auswirkungen.

