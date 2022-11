Neuburg/Trugenhofen

vor 50 Min.

Seit drei Jahren vermisst: Wo ist Helmut Strigl?

Helmut Strigl lebte auf dem elterlichen Bauernhof in Trugenhofen, hatte in Neuburg aber einen zweiten Wohnsitz. Seit drei Jahren wird der ehemalige Lehrer vermisst.

Plus Helmut Strigl (69) aus Trugenhofen war Lehrer in Rennertshofen und Neuburg. 2019 war Strigl plötzlich weg. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Jetzt könnte „Aktenzeichen XY“ ins Spiel kommen.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Der ehemalige Bauernhof in Trugenhofen, einem Ortsteil der Marktgemeinde Rennertshofen, steht seit einigen Jahren leer. In den vergangenen Wochen war mehrmals die Polizei vor Ort. Zuletzt kreuzten dort am Dienstagvormittag mehrere Dienstfahrzeuge auf, um das Anwesen zu durchsuchen, berichten Anwohner. Unter den Beamten waren auch Hundeführer. Auf dem Grundstück lebte Helmut Strigl. Vor gut drei Jahren ist er verschwunden. Seitdem fehlt von dem jetzt 69-Jährigen jede Spur. Der Fall sollte eigentlich am Mittwoch in „Aktenzeichen XY“ aufgegriffen werden. Darauf wiesen sowohl ein Familienangehörger als auch ein ehemaliger Berufskollege die Redaktion der Heimatzeitung hin. Zur Ausstrahlung kam der Fall allerdings nicht.

