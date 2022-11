Neuburg/Trugenhofen

vor 30 Min.

Seit über drei Jahren vermisst: Erste Hinweise im Fall Helmut Strigl

Zuletzt noch einmal Anfang November wurde das Anwesen von der Polizeiu untersucht, in dem Helmut Strigl in Trugenhofen gelebt hat.

Plus Er war bereits zweieinhalb Jahre verschwunden, als Helmut Strigl aus Trugenhofen als vermisst gemeldet wurde. Erst ein weiteres Jahr darauf wurde der Fall öffentlich. Das hat seine Gründe.

Von Manfred Rinke

Es ist jetzt eine Woche her, dass die Kriminalpolizei Ingolstadt mit dem Vermisstenfall Helmut Strigl an die Öffentlichkeit ging. Das geschah rund dreieinhalb Jahre, nachdem der heute 69-Jährige ehemalige Lehrer von der Bildfläche verschwunden war. Erst vor einem Jahr war Strigl, der in seinem Heimatdorf Trugenhofen (Marktgemeinde Rennertshofen) und in Neuburg Wohnsitze hatte, von einer Verwandten offiziell als vermisst gemeldet worden. Diese zeitliche Spanne mag ein Hinweis darauf sein, wie komplex dieser Fall ist. Mittlerweile gingen dazu erste Hinweise bei der Kriminalpolizei in Ingolstadt ein.

