Neuburg

vor 17 Min.

Tschüss Tradition: Neuer Wintermarkt öffnet im Neuburger Kunstquartier

Plus Zwei Weihnachtsmärkte gibt es in Neuburg schon, jetzt kommt ein neuer Wintermarkt dazu. Der soll wenig traditionell sein und dennoch schnell in Adventsstimmung bringen.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Tobias Albrecht will was Neues wagen. Das tut er mit Sicherheit nicht zum ersten Mal in Neuburg. Hat er doch im Namen des Brückenkollektivs schon den Artaparat ins Leben gerufen oder unter anderem mit jungen Kreativen für Ausstellungen ins Kunstquartier (Theresienstraße 183 bei Quartier Luitpold) gelockt. Da geht es auch diesmal hin. Mit einem Wintermarkt – betont keinem Weihnachtsmarkt – ganz ohne Tradition, der aber trotzdem ordentlich Weihnachtsstimmung verbreiten soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

