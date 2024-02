"Two Plus Two" kehren zurück: Besonderes Percussion-Konzert in Neuburg geplant

2017 zogen sie sich von der Bühnenwelt zurück, doch jetzt geben "Two Plus Two" von der Neuburger Stadtkapelle noch einmal ein Konzert. Was die Besucher erwartet.

Zuletzt war es still geworden um die vier Jungs von "Two Plus Two", dem Percussion-Ensemble der Stadtkapelle Neuburg, nachdem sie sich 2017 mit zwei fulminanten Abschiedskonzerten im Stadttheater von den Bühnen Neuburgs und der Umgebung verabschiedet hatten. Doch nun gibt es gute Nachrichten für alle Fans des besonderen Quartetts: Bei einem einzigartigen Konzert wollen die Musiker ihrem Publikum noch einmal ihr außergewöhnliches Programm präsentieren. Geplant ist ein Best Of aus der aktiven Zeit als Band.

Der Aufwand wurde einfach zu groß, so die damalige Begründung, warum man das beliebte Projekt nicht weiterverfolgen konnte. Die Zeit, alles zu planen, zu organisieren und vor allem zu proben wurde neben Familie, Beruf und weiteren Verpflichtungen immer knapper. „Der Druck, bei jedem neuen Konzert noch einen drauf setzen zu müssen, war enorm“, so Christoph Hoffmann, der musikalische Leiter der Truppe. Und so entschied man sich schweren Herzens, das Projekt "Two plus Two" aufzugeben.

Losgelassen hat es die vier Schlagzeuger aber nie so wirklich. „Wir trafen uns auch nach unserem letzten Konzert regelmäßig und relativ schnell kam die Frage auf, ob es das wirklich schon gewesen sein soll“, erzählt uns Dominik Bockelt im Gespräch. Und tatsächlich fassten die Musiker den Entschluss, dass man noch mal was machen sollte. Verschiedene Optionen standen im Raum, unter anderem auch eine Kooperation mit einem weiteren Ensemble. Doch bereits vor dem ersten Planungsschritt kam Corona und prompt lag alles wieder auf Eis. Zwar gab es auch in dieser Zeit Bestrebungen, mögliche Lockerungen für Projekte zu nutzen, doch die unvorhersehbaren Entwicklungen und die häufigen Änderungen der Regelungen machten eine längerfristige Planung unmöglich.

"Two Plus Two" geben in Neuburg "Best Of"-Konzert im Stadttheater

Mit dem Ende der Maßnahmen fiel dann der endgültige Startschuss. Mit einigem Vorlauf wurde ein Termin im Neuburger Stadttheater reserviert und auch die konkrete Idee stand schnell fest. „Wir haben in der ganzen Zeit so viel hin und her überlegt und dann wurde uns klar, dass wir gerne nochmal ein eigenes großes Konzert spielen wollen“, erklärt Andreas Stemmer und Daniel Degmayr ergänzt: „Ein Best Of soll es werden. Wir haben so viele geniale Stücke gespielt, die wir immer nur ein, oder zweimal aufführen konnten. Da hat sich über die Jahre einiges angesammelt.“

Doch wer jetzt denkt, dass sich bei einem Best Of aus bekannten Stücken der Aufwand in Grenzen hält, hat weit gefehlt. Etliches wurde seit Jahren nicht mehr gespielt, Equipment muss neu beschaffen oder präpariert werden und auch die eigenen gestiegenen Ansprüche verlangen einiges an Arbeit. Und so laufen die Proben – wenn anfangs auch noch unregelmäßig - bereits seit Ende 2022. Auf dem Programm steht wie immer eine bunte Mischung aus Stücken für klassische Schlaginstrumente wie Marimba, diverse Trommeln, Becken und vielem mehr, sowie aus Nummern für ungewöhnliche „Instrumente“.

So finden sich im Proberaum zum Beispiel Basketbälle, Spielkarten oder Barhocker und alldem werden immer wieder spannende und unerwartete Rhythmen entlockt. „Auch die Stimme und der eigene Körper eignen sich hervorragend, um damit zu musizieren“, schmunzelt Hoffmann, „zu viel verraten wird aber nicht. Es sollen noch Überraschungen dabei sein!“

Stattfinden wird das Konzert am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr im Stadttheater Neuburg. Der Einlass beginnt bereits um 19.30 Uhr. Tickets dafür gibt es unter www.stadtkapelle-neuburg.de/tickets, oder bei allen Eventim Vorverkaufsstellen. Schnell sein lohnt sich, ein zweites Konzert oder weitere Projekte in naher Zukunft sind bislang nicht geplant. (AZ)