Typisierungsaktion für Linda Frey geplant

Die Neuburgerin Linda Frey erfährt im vergangenen Jahr, dass sie an Leukämie, also an Blutkrebs erkrankt ist. Seitdem ist sie auf der Suche nach einem passenden Stammzellspender. Um die Chancen auf einen geeigneten Spender zu erhöhen, wurde nun eine Typisierungsaktion organisiert. Diese findet am Samstag, 15. Februar, von 10 Uhr bis 15 Uhr in der Wirtschaftsschule in der Pestalozzistraße 2 in Neuburg statt.

Es war eine Schocknachricht für die 23-jährige Neuburgerin, als sie Ende des Jahres 2024 ihre Diagnose erhielt. Frey erfährt, dass sie Leukämie hat, genauer gesagt ALL, also Akute lymphatische Leukämie. Es ist die Form des Blutkrebses, die meistens bei Kindern auftritt. Und damit hat die 23-Jährige zumindest ein bisschen Glück bei dieser schweren Diagnose. Denn ALL gilt von allen Formen der Leukämie als am besten heilbar und mit den besten Überlebenschancen. Seitdem hat Frey bereits den ersten Block ihrer Therapie hinter sich gebracht, der auch einen langen Aufenthalt im Krankenhaus bedeutete. Trotz der guten Heilungschancen machen ihr die Ärzte klar, dass sie dringend nach einem Stammzellspender suchen sollte - einige Wochen später soll die Typisierungsaktion in Neuburg ins Leben gerufen werden.

Frey hat die Aktion selbst ins Rollen gebracht, in dem sie sich mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit wandte (wir berichteten). Mit ihrer Geschichte will sie die Menschen dazu animieren, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. Also postete sie eine Nachricht auf Facebook und bat darum, dass sich möglich viele Menschen registrieren lassen. Denn für viele Leukämiepatienten ist bis heute eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Registrieren lassen können sich Interessierte unter www.dkms.de oder unter www.akb.de im Internet.

Typisierungsaktion in Neuburg: Linda Frey sucht passende Stammzellspender

Die Typisierungsaktion in der Wirtschaftsschule wird zusammen mit der AKB, der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern, organisiert. Wer sich typisieren lässt, wird in die Kartei der potentiellen Spender aufgenommen und kann bei einer Übereinstimmung Stammzellen für Linda Frey oder natürlich auch eine andere an Leukämie erkrankte Person spenden. Jede gesunde Person im Alter zwischen 17 und 45 Jahren kann an der Typisierungsaktion teilnehmen. Der Wangenabstrich, der zur Typisierung dient, dauert etwa 30 Sekunden.

Stammzellspende Jährlich erkranken rund 13.700 Menschen an Leukämie, nur etwa 30 Prozent finden ihren passenden Stammzellspender. Bei Patienten mit Blutkrebs werden keine intakten weißen Blutkörper gebildet, somit ist die Abwehr gegen Infektionen enorm geschwächt. Über gesunde Stammzellen, die durch einen Spender erhalten werden, können gesunde weiße Blutkörperchen gebildet werden. Die Stammzellspende ist meist sehr unkompliziert. Online Registrierung möglich unter www.dkms.de oder unter www.akb.de im Internet.

Mit einem Wattestäbchen wird im Mund ein Abstrich gemacht, danach erfolgt die Typisierung.

Bei passendem Match werden die Stammzellen in 90 Prozent der Fälle wie bei einer normalen Blutentnahme gewonnen. In wenigen Fällen erfolgt eine Knochenmarksentnahme bei einer kleinen Operation unter Vollnarkose.