Über 100 Aussteller sind bei den Gartentagen auf Schloss Grünau dabei

Auf Schloss Grünau finden wieder die Kunst-, Kultur- und Ostertage statt. Drei Tage wird ein buntes Programm für alle Gartenliebhaber angeboten.

Das Wittelsbacher Schloss bietet an den Osterfeiertagen nahezu alles, was das Leben in der warmen Jahreszeit genussvoll macht. Vom 8. April bis zum 10. April finden dort die Gartentage statt. Ein breites familienfreundliches Rahmenprogramm rundet das Angebot mit über 100 erlesenen Ausstellern aus den Bereichen Garten- und Biokultur, Wellness- , Mode- und der Kunstbranche auf einem der schönsten Renaissance Jagdschlössern in Mitteleuropa ab.

Das Programm der Gartentage beinhaltet folgende Punkte:

Ostersamstag, 8. April:

10.30 Uhr: Tischzauberei mit Davichi (Schlosshof, Biergarten)

mit Davichi (Schlosshof, Biergarten) 12 Uhr: Pamutzinda.de

13 Uhr: Bildhauerworkshop für Kinder zum Thema "Stein spüren"

für Kinder zum Thema "Stein spüren" 14 Uhr: Pamutzinda.de

15 Uhr: "Carlotta & die kleine Hexe Impipimpi" mit Buchautorin Tanja Tyarzik ( Auenzentrum )

( ) 16 Uhr: Pamutzinda.de

17 Uhr: Tischzauberei mit Davichi (Schlosshof, Biergarten).

Ostersonntag, 9. April:

ab 10.30 Uhr: Centurio Marius Quintus , Ostergeschenke der Limes Therme Bad Gögging

, Ostergeschenke der Limes Therme 11 Uhr: Bildhauerworkshop für Kinder zum Thema "Stein spüren"

für Kinder zum Thema "Stein spüren" 12 Uhr: Feichtlberger Musikanten

13 Uhr bis 18 Uhr: Tangotanz im Auenzentrum

14 Uhr: Feichtlberger Musikanten

16 Uhr: Tangoschnupperkurs (kostenlos) im 1. Stock

16 Uhr: Verlosung der Limes Therme Bad Gögging mit Centurio Marius Quintus

mit 17 Uhr: Tischzauberei mit Davichi (Schlosshof, Biergarten).

Ostermontag, 10. April:

ab 10.30 Uhr: " Centurio Marius Quintus " Ostergeschenke der Limes Therme Bad Gögging

" Ostergeschenke der Limes Therme 12 Uhr: traditionelles Bogenschießen (Schlossgraben)

13 Uhr: Verlosung der Limes Therme Bad Gögging mit Centurio Marius Quintus

mit 13.30 Uhr: TAM-kobá, brasilianisches Trommelfeuer (Gelände)

14 Uhr: Bildhauerworkshop für Kinder zum Thema "Stein spüren"

für Kinder zum Thema "Stein spüren" 15 Uhr: "Carlotta & die kleine Hexe Impipimpi" mit Buchautorin Tanja Tyarzik ( Auenzentrum )

( ) 16 Uhr: TAM-kobá Brasilianisches Trommelfeuer (Gelände)

17 Uhr: Tischzauberei mit Davichi (Schlosshof, Biergarten).

Infos gibt es unter der Nummer 08253/5913232. Das musikalische Kulturprogramm ist bereits im Eintrittspreis von acht Euro (sieben Euro ermäßigt) inbegriffen. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt, Hunde an der Leine sind herzlich willkommen. Infos dazu sind unter der Adresse www.im-team.de zu finden. (AZ)