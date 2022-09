Über eine Woche Circus Renz in Neuburg

Der Circus Renz lädt vom 10. bis 18. September in Neuburg zu seinen Vorstellungen ein. Für Kinder gibt es ein besonderes Highlight.

Tiere, Clowns und Akrobaten kommen nach Neuburg. Von Samstag, 10. September, bis Sonntag, 18. September tritt der Circus Renz in der Monheimer Straße auf. Die Vorstellungen starten täglich um 16 Uhr und um 14 Uhr am Sonntag. Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage.

Beim Circus Renz in Neuburg zahlen bei den großen Familientagen Erwachsene den Kinderpreis

Als Highlight gibt es für die Kinder das Kamelreiten auf den mongolischen Steppenkamelen. Der Eintrittspreis beträgt acht und zehn Euro. Am Samstag, Montag und Donnerstag sind große Familientage, an denen Erwachsene den Kinderpreis zahlen. Ermäßigungskarten von zwei Euro sind in Geschäften, Schulen und Kindergärten erhältlich, diese können jedoch nicht an den Aktionstagen eingelöst werden.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 9. September, und läuft täglich von 10 bis 12 Uhr und ab 15.30 Uhr an der Zirkuskasse. Dienstag, Mittwoch und Sonntag gibt es keinen Vorverkauf. Mehr Informationen gibt es unter Telefon 0157/30277033. (AZ)