Neuburg

vor 32 Min.

Übernahme in Neuburg: Was sich im BMW-Autohaus tut

Plus Die Hofmann-Gruppe mit sechs Autohäusern ist Nachfolger der Firma Schweitzer in Neuburg. Was dahintersteckt und was sich für Kunden ändert.

Von Winfried Rein

Schweitzer ist noch ein Begriff, aber jetzt heißt das Neuburger BMW-Autohaus Hofmann. Der neue Inhaber betonte bei der Vorstellung, dass er die „bisher hervorragende Kundenbetreuung weiterführen und ergänzen“ werde. Das Autohaus an der Kreuzung Ost-end-/Münchener Straße hat jährlich etwa 300 neue und gebrauchte BMWs verkauft.

