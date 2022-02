Übernahmeangebot: VIB Vermögen AG sieht keinerlei Vorteile

Die DIC Asset will die Aktienmehrheit bei der VIB Vermögen AG in Neuburg. Was Vorstand und Aufsichtsrat von der Absicht des Frankfurter Unternehmens halten.

Vorstand und Aufsichtsrat der VIB Vermögen AG (VIB) haben die Absicht der DIC Asset AG (DIC) zur Kenntnis genommen. Wie ausführlich berichtet, hat das Frankfurter Unternehmen angekündigt, ein freiwilliges öffentliches Teilangebot für den Erwerb der Mehrheit der Aktien der VIB abzugeben. Wie die VIB in einer Pressemeldung mitteilt, sieht das Unternehmen in Neuburg keinerlei Vorteile in dem Angebot an die Aktionäre.

Denen wird angeboten, dass sie ihre Aktie gegen eine Geldleistung in Höhe von 51 Euro pro Stück abgeben können. Dies würde, erklärt die VIB, eine Prämie auf den VIB-Aktienkurs vom 28. Januar 2022 (49,10 Euro) von (lediglich) 3,9 Prozent bedeuten.

Das Angebot der DIC Asset AG spiegelt in keiner Weise das Wachstumspotenzial der VIB Vermögen AG in Neuburg wider

Nach Ansicht des Vorstands und Aufsichtsrats, heißt es in der Mitteilung weiter, spiegle dieses Angebot in keiner Weise das Wachstumspotenzial wider, das sich aus der Positionierung der VIB im Bereich für Logistikimmobilien und der anhaltend positiven Entwicklung dieses Marktsegments ergibt. Durch den jahrelangen Fokus und die dadurch entstandene Expertise als Projektentwickler für attraktive Logistikimmobilien sei das Neuburger Unternehmen nachhaltig profitabel gewachsen. Die Entwicklungspipeline sei gut gefüllt, so dass auch weiterhin das Wachstum der VIB gesichert sei. „Damit bestehen gute Chancen auf eine positive Wertentwicklung des Unternehmens, die ja im Interesse der Aktionäre ist“, verdeutlicht die VIB. Aus diesen Gründen würden Vorstand und Aufsichtsrat derzeit keinen strategischen Vorteil beziehungsweise Mehrwert in einer Mehrheitsbeteiligung durch die DIC sehen.

„Das beabsichtigte Übernahmeangebot reflektiert nur unzureichend die starke Geschäftsentwicklung, die positive Marktentwicklung für Logistikimmobilien und das damit verbundene mittelfristige Wertpotenzial für unser Unternehmen“, verdeutlicht Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. „Darüber hinaus sehen wir keine zusätzlichen Synergien aus einer Mehrheitsbeteiligung durch die DIC“, fügt er hinzu. (nr)

