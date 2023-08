Überraschende Trennung: Firma Hoffmann sucht neuen Geschäftsleiter

Plus Die Neuburger Firma Hoffmann hat sich nach 18 Jahren überraschend von Manager Karlheinz Schmidt getrennt. Die Trennung ist offenbar „Knall auf Fall“ passiert.

Die Neuburger Firma Hoffmann hat sich nach 18 Jahren überraschend von Manager Dr. Karlheinz Schmidt (61) getrennt. Die Trennung ist offenbar „Knall auf Fall“ passiert, aber man sei im gegenseitigen Einvernehmen auseinandergegangen, sagt Firmenchef Manfred Hoffmann.

Einzelheiten über die Gründe sind von den Beteiligten nicht zu hören. Es gebe „Zeitpunkte, wo Mitarbeiter und Firma auseinandergehen“, erklärt Manfred Hoffmann sibyllinisch. Karlheinz Schmidt habe seine Aufgaben jedenfalls gut erledigt. Als technischer Leiter war er für die Kieselerde (Mineral) und die Produktion von Autopflegemitteln (Sonax) zuständig. Der Prokurist hielt Kontakt zu Grundstückseigentümern, Behörden und Politik, die große Sonax-Ansiedlung in Oberhausen trägt seine Handschrift. Jetzt ist die Stelle des technischen Leiters neu ausgeschrieben worden. Der Weggang eines weiteren Angestellten sei unabhängig von der Personalie Schmidt gewesen.