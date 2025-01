„Überweg“ vor dem Kaltenstadler in Neuburg: Was bedeutet diese Markierung?

Wer an dieser Stelle die Menschen beobachtet, sieht immer wieder das gleiche Bild. Ein Blick nach links, ein Blick nach rechts, ein unsicherer Schritt auf die Straße, und die ganz offensichtliche Frage, die sich in diesem Moment stellt: Bleiben die Autofahrer hier für mich stehen oder nicht? An der Neuburger Hechtenstraße, vor der Bäckerei Kaltenstadler, weisen Pflastersteine den Weg über die Straße. Was die in der Praxis genau bedeuten, ist so manchen Fußgängern, aber auch Autofahrern, nicht 100-prozentig klar. Symbolisieren die Steine eine Art Zebrastreifen, oder was hat es mit ihnen auf sich?

Was bedeutet der „Überweg“ in der Neuburger Hechtenstraße?

Die Pflasterung war eine der Maßnahmen im Rahmen der Neugestaltung des Oswaldplatzes vor gut zehn Jahren. Immer wieder halten Fußgängerinnen und Fußgänger die Markierung für einen offiziellen Überweg zum sicheren Überqueren der Straße, beobachtet Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW).

Doch diese Annahme sei falsch. „Das ist keine Querungshilfe.“ Die Steine hätten keinerlei rechtliche Bedeutung und dienten lediglich zur optischen Auflockerung des Straßenbelags, erklärt Pfahler. „Gott sei Dank“ würden Autofahrer trotzdem nicht auf ihrem Recht beharren und für Fußgängerinnen und Fußgänger, die über den vermeintlichen „Zebrastreifen“ laufen, anhalten, so der Eindruck des Verkehrsreferenten.

Vor dem Neuburger Bahnhof soll ein Zebrastreifen entstehen

Rein rechtlich habe der motorisierte Verkehr an dieser Stelle Vorrang, betont Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU). Die Pflasterung habe „keinerlei straßenverkehrsrechtliche Bedeutung“. Sie diene lediglich dazu, die Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, dass an dieser Stelle immer wieder Fußgänger die Straße queren und sie vorsichtig fahren sollen. Gmehling verweist darauf, dass Passanten bei Bedarf in direkter Umgebung mehrere Zebrastreifen zur Verfügung stehen.

Auch vor dem Neuburger Bahnhof findet sich eine solche Pflasterung in Richtung der Bahnhofstraße – ebenfalls ohne rechtliche Bedeutung. Doch an dieser Stelle soll sich etwas ändern. Im Rahmen der Bürgerversammlung wurde der Wunsch nach einem offiziellen Fußgängerüberweg geäußert. Laut Stadtverwaltung reicht die Frequenz an Fahrzeugen vor Ort zwar nicht aus, um einen Zebrastreifen zu rechtfertigen. Doch in begründeten Ausnahmefällen könne man trotzdem einen solchen Fußgängerüberweg anordnen. Der Bauausschuss wird das Thema in seiner Sitzung am Mittwoch behandeln.