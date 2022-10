Ufo über Neuburg? Das steckt hinter den Schatten am Himmel

Ein Lichtspiel am Dienstagabend über Neuburg machte im Netz die Runde. Mancher äußerte scherzhaft den Verdacht, dass es sich um ein Ufo handelt. Doch es ist natürlich anders.

Am Dienstagabend spielten sich am Himmel über Neuburg seltsame Lichtspiele ab. In den Wolken zeichnete sich ein großes, schwarzes Quadrat ab, umgeben von hellem Licht. Bilder davon machten in sozialen Netzwerken die Runde. Nicht ganz ernst gemeint äußerte so mancher die Vermutung, dass man es hier eventuell mit einem Ufo zu tun hat, einem unidentifizierten Flugobjekt. Dem ist, welch Überraschung, nicht so. Eine Sprecherin des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 teilt auf Anfrage der Neuburger Rundschau mit, was hinter dem Phänomen steckt.

Ein Ufo? Schatten am Himmel über Neuburg kommt vom Geschwader

"Es war kein Ufo", betont die Presseoffizierin. Die Erklärung dahinter ist stattdessen völlig unspektakulär. In diesen Tagen kommt es wieder verstärkt zu nächtlichen Trainingsflügen des Geschwaders, so auch am Dienstagabend. Der westliche Bereich des Flughafens, wo die Flieger fertig gemacht werden zum Abheben, wird hierbei ausgeleuchtet. Dafür kommen Spiegel zum Einsatz, um den Bereich noch besser aufzuhellen. Die Lichtstrahlen, die am Spiegel vorbeileuchten, strahlen in den Himmel. Da die Wolken am Dienstagabend tief hingen, seien die Lichtspiele deutlich am Himmel zu sehen gewesen, so die Sprecherin des Geschwaders.

Das Phänomen sei eigentlich nichts Neues. Möglicherweise erregte es am Dienstag eine solche Aufmerksamkeit, weil man länger keine Nachtflüge durchgeführt hat, vermutet die Presseoffizierin. In den kommenden Tagen könnten erneut solche Schatten am Himmel zu sehen sein, kündigt sie an – in dieser und der nächsten Woche plant das Neuburger Geschwader vermehrt Nachtflüge.

