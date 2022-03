Neuburg

07:00 Uhr

Ukraine-Konflikt weckt bei Neuburgern Sorgen vor einem neuen Weltkrieg

Plus Der russische Angriff in der Ukraine weckt Erinnerungen bei denjenigen, die den Zweiten Weltkrieg miterlebten. Zwei Neuburger über Ängste und Bilder von damals.

Von Winfried Rein und Andreas Zidar

Der Neuburger Pfarrer Helmut Bullinger, der vor 80 Jahren in Russland an der Front gekämpft hat, verfolgt den Krieg in der Ukraine mit großer Sorge. Der 100-Jährige betet für einen raschen Waffenstillstand in der Hoffnung, „dass ihn Putin nicht benutzt, um seine Truppen neu in Stellung zu bringen“. Pfarrer Bullinger vertritt die Meinung, dass sich die Nato zu rasch nach Osten ausgeweitet habe. Russland habe das immer wieder kritisiert. Die Ukraine hätte er sich als neutralen Staat vorstellen können, aber man könne den Menschen nichts aufzwingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen