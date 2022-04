Neuburg

Ukraine-Krieg leert bei der Neuburger Tafel die Regale

Gähnende Leere in den Regalen der Tafel Neuburg: Leiterin Philomena Schlamp und ihre Stellvertreterin Tatjana Malsam (von links) hoffen auf Geldspenden, damit sie gezielt Lebensmittel einkaufen können. Der Andrang an Bedürftigen ist im Moment groß.

Plus Die Lage in der Ukraine verschärft auch die Lage im Neuburger Verein. Es gibt immer mehr Bedürftige. Jetzt hoffen die Ehrenamtlichen auf Geldspenden.

Von Laura Gastl

Vor der Tafel am Schwalbanger standen die Menschen in der vergangenen Woche Schlange – nicht für die Ausgabe der Lebensmittel, sondern um sich überhaupt erst zu registrieren. „Wir hatten 108 Neuanmeldungen“, erzählt Philomena Schlamp, Leiterin der Tafel in Neuburg. Die Anzahl der Anmeldungen sei von Woche zu Woche unterschiedlich, liege meistens bei etwa zehn – über 100 übersteige den Durchschnitt deutlich.

