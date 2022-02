Neuburg

Ukraine-Krieg: Solidarität aus Ingolstadt und Vorbereitungen auf Flüchtlinge

Plus Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und die Stadt Ingolstadt bereiten sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor. In Ingolstadt gibt es Solidaritätsbekundungen für die Betroffenen.

Vier Tage ist es her, dass in der Ukraine Krieg ausgebrochen ist – und die Menschen in Deutschland, in Bayern und auch in und um Neuburg sind schockiert. Während sich Politiker auf Flüchtlinge aus dem Krisengebiet einstellen, zeigen viele Bürgerinnen und Bürger Mitgefühl gegenüber den Betroffenen in der Region. Das sind die Reaktionen aus Neuburg-Schrobenhausen und der Region

