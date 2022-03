Neuburg

18:00 Uhr

Ukrainische Flüchtlinge in Neuburg: "Sind so froh, in Sicherheit zu sein"

Angekommen nach fünf Tagen Flucht: Diese Familie aus Kiew, zu der neben den zweijährigen Zwillingen ein fünfjähriges Mädchen gehört, kam am Donnerstag, neben knapp 100 anderen Menschen, vor dem Landratsamt in Neuburg an. „Es war schrecklich“, beschreibt die Mutter die Strapazen ihrer Flucht.

Plus Am Donnerstag kommen knapp 100 ukrainische Geflüchtete in Neuburg an. Die Menschen haben dramatische Tage und eine anstrengende, lange Reise hinter sich.

Die Ankunft in ihrer neuen Heimat Neuburg verschlafen die beiden Buben. Der eine hängt in den Armen der Mutter, der andere in denen des Vaters. Um sie herum ist Trubel. Trotzdem haben die zweijährigen Zwillinge scheinbar selig die Augen verschlossen. Sie haben viel zu verarbeiten. Die Familie stammt aus Kiew. Fünf Tage lang waren die beiden Eltern mit ihren insgesamt drei kleinen Kindern unterwegs gen Westen. „Es war schrecklich. Sehr, sehr hart“, beschreibt die Mutter die Strapazen ihrer Flucht über die Slowakei. Über der Maske lassen ihre müden Augen nur erahnen, was die junge Familie durchgemacht hat. In den ersten Tagen der Flucht hätten die Kinder überhaupt nicht geschlafen. Erst jetzt, wo sie in Sicherheit sind, würden die Jungs ihre Augen zumachen, erzählen die Eltern auf Englisch. Sie stehen am Donnerstagnachmittag vor dem Eingang zum Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen. Zwei Busse sind gekommen mit insgesamt knapp 100 Geflüchteten aus der Ukraine, die in der Region unterkommen sollen. Ihre Geschichten sind dramatisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen