Umdenken erforderlich: Neuburger Bauprojekte stecken in der Krise

Plus Baustoffe werden teurer und sind immer schwerer zu bekommen. Das wirkt sich massiv auf die Bauprojekte in der Stadt Neuburg aus. Ein Umdenken ist dringend nötig.

Es war ein düsteres Bild, dass Alexander Regler vom Neuburger Bauamt in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses zeichnete. Baumaterialien wie Holz und Stahl sind kaum noch verfügbar und wenn man sie überhaupt noch bekommt, dann nur noch zu explodierenden Preisen. Das bedeutet aber auch, dass die veranschlagten Budgets für kommende Bauprojekte mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt werden – und die Projekte damit überdacht werden müssen.