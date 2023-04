"Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet": Hier gibt es den besten Döner Neuburgs

Die Neuburger Rundschau hat mit einer Umfrage den besten Döner Neuburgs gesucht. Jetzt steht der Gewinner fest.

Er selbst hätte mit einem deutlich knapperen Ergebnis gerechnet, doch Omar Al-Shamo hat sich ganz klar durchgesetzt. In seinem Imbiss, dem Babylon-Imbiss in der Schäfflerstraße, gibt es den besten Döner Neuburgs. So zumindest haben die Teilnehmer einer Umfrage abgestimmt, mit der die Neuburger Rundschau das beliebteste Fast-Food-Restaurant rund um den Kult-Fladen gesucht hat.

"Überrascht bin ich schon, aber ich freu mich riesig", sagt Al Shamo. "Ich finde, in Neuburg gibt es generell sehr gute Döner, ich hätte ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet." Das Ergebnis war dann aber sehr eindeutig. Von den insgesamt 345 abgegebenen Stimmen gingen 120 an das Babylon Imbiss. Auf Platz zwei folgt mit 83 Stimmen der Döner von Ewin, die Bronzemedaille geht an Isik Grill mit insgesamt 69 Stimmen.

Umfrage beendet: Neuburger wählen ihren besten Döner

Mit dem Babylon Imbiss hat sich ein Küken der Neuburger Döner-Szene durchgesetzt. Denn Imbiss gibt es an dem Standort erst seit Ende 2020. "Am Anfang war es verhalten, aber jetzt sind wir offensichtlich angekommen", meint Al-Shamon, für den die Wahl zum besten Döner ein großer Motivationsschub ist.

Seinen Angaben nach, findet ein ganz gemischtes Publikum den Weg in seine Dönerbude, von den Schülern bis zu Angestellten, die in der Mittagspause kommen, seien die Kunden ganz unterschiedlich. Besonders schätzen diese laut Al-Shamo die selbst gemachten Soßen und das Brot, das von einem türkischen Bäcker stammt und durch das Aufbacken im Pizzaofen außen knusprig und innen fluffig wird.

Schon als die Umfrage noch lief, habe Al-Shamo bereits die positiven Auswirkungen gemerkt. Weil er bei der Abstimmung schon früh vorn lag, seien auch neue Kunden in seinen Laden gekommen, um sich selbst ein Bild von der Qualität des Döners zu machen. "Es freut uns besonders, wenn neben unseren Stammkunden auch neue Gesichter bei uns auftauchen", so der sichtlich stolze Ladenbesitzer.

