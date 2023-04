Neuburg

Umstrittene Donaubrücke: Landtagspolitiker informieren sich in Neuburg

Plus Zwei Landtagspolitiker informieren sich in Neuburg zur geplanten zweiten Donaubrücke. Wieder einmal kommen alle Argumente für und gegen das umstrittene Vorhaben auf den Tisch.

Ein Ortstermin zur geplanten zweiten Donaubrücke, mit Politikern aus München. Dieses Szenario ist in Neuburg mittlerweile gut bekannt. Die jahrelangen Diskussionen um das Großprojekt bringen es mit sich, dass immer wieder Mitglieder des Landtags in die Ottheinrichstadt kommen, um sich ein Bild vor Ort zu machen. So auch an diesem Mittwoch. Zu Gast waren dieses Mal Jürgen Baumgärtner ( CSU) und Ursula Sowa (Grüne), Mitglieder im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr. Anlass war die Petition des Aktionsbündnisses „Auwald statt Asphalt“ gegen die Brücke. Für die weitere Behandlung dieser Petition im Ausschuss stand nun eine Ortsbesichtigung an.

Los ging es erst einmal im Rathaus. Im Sitzungssaal präsentierten die Vertreter der Stadt Neuburg und die Mitglieder der Aktionsbündnisse ihre jeweiligen Argumente für oder gegen die Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke. Inhaltlich hat man das alles schon zigfach gehört. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sprach davon, dass eine zweite Flussquerung Straßen und Kreuzungen in der Innenstadt entlasten würde. So könne man Verkehrs-, Lärm- und Schadstoffbelastung sowie die Unfallzahlen reduzieren. "Wir sind der festen Überzeugung, dass wir eine zweite Donaubrücke brauchen", betonte Gmehling, der das Projekt als "ganz, ganz wichtigen Schritt für die Entwicklung der Stadt" bezeichnete.

