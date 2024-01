Umstrittener Radweg in Neuburg bleibt bestehen - nur eines wird geändert

Der viel diskutierte Radweg in der Augsburger Straße wird nicht zurückgebaut, jedoch entschärft. In der Neuburger Innenstadt ändert sich dagegen Grundlegendes für Radler.

Die neue, umstrittene Radwegführung in der Augsburger Straße in Neuburg bleibt bestehen. Das hat der Verkehrsausschuss am Mittwochabend entschieden. Nach der Eröffnung im vergangenen Herbst war heftige Kritik aufgekommen, vor allem an der neu entstandenen Engstelle, weshalb zuletzt eine dreimonatige Testphase lief. OB Bernhard Gmehling (CSU) sprach sich jetzt abermals für einen Rückbau aus, fand hierfür aber keine Mehrheit. Stattdessen entschied das Gremium, die Wegeführung zu belassen, jedoch den Bordstein zur Straße abzusenken, um Schäden an Fahrzeugen, die hängenbleiben, zu vermeiden. Damit folgten die Stadtpolitiker dem Antrag von Otto Heckl (CSU).

Radfahrer dürfen in Neuburger Innenstadt nicht mehr entgegen der Einbahnstraße fahren

Außerdem beschloss der Ausschuss, dass Fahrradfahrer in den Bereichen Wein-, Rosen-, Schmid- und Mazillisstraße künftig nicht mehr entgegengesetzt der Einbahnstraßen fahren dürfen. Dies hatte der dritte Bürgermeister Peter Segeth (CSU) beantragt. Er moniert, dass die Radlerinnen und Radler zu schnell unterwegs sind und Passanten in der Innenstadt gefährden. Ausführliche Berichte folgen.

