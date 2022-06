Umtausch der alten Führerscheine ist Pflicht

Nach dem Stichtag ist vor dem Stichtag: Das Landratsamt in Neuburg rät, rechtzeitig an den Umtausch der Führerscheine zu denken.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 15. Februar 2019 beschlossen, den gestaffelten, stufenweisen Pflichtumtausch von Führerscheinen einzuführen. Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden müssen bis zum 19. Januar 2033 in einen befristeten EU-Scheckkartenführerschein getauscht werden. Das Landratsamt in Neuburg rät, dies nicht bis zum allerletzten Termin aufzuschieben.

Aufgrund der hohen Menge an umzutauschenden Führerscheinen erfolgt dies gestaffelt. Die erste Umtauschfrist war ursprünglich bis 19. Januar 2022 gesetzt. Leider, so meldet das Landratsamt in Neuburg, wollten möglichst viele Führerscheininhaberinnen und -inhaber den Abschied vom alten grauen oder rosa Führerschein so lange wie möglich aufschieben. Dies führte zu einem erheblichen Verzug bei der Terminabwicklung. Die Umtauschfrist für die Jahrgänge 1953 bis 1958 wurde daher bis zum 19. Juli 2022 verlängert.

Landratsamt in Neuburg bitte darum, nicht erst kurz vor Weihnachten und dem Fristende an den Umtausch der Führerscheine zu denken

Das Landratsamt appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, nicht erst kurz vor den Weihnachtsfeiertagen und Fristende einen Umtausch in Angriff zu nehmen, sondern bei nächster Gelegenheit diesen Schritt zu wagen. Aufgrund der eingeführten Terminreservierung kann der Besuch in der Zulassungsstelle bis zu drei Wochen im Vorfeld eingeplant werden.

Auf der Homepage des Landratsamtes unter www.neuburg-schrobenhausen.de sind alle erforderlichen Informationen zu den benötigten Unterlagen hinterlegt. Hier ist auch eine direkte Terminreservierung möglich.

Auf telefonische Terminreservierungen für den Führerscheinumtausch bittet das Landratsamt in Neuburg zu verzichten

Es wird darum gebeten, möglichst auf eine telefonische Terminreservierung zu verzichten. Die allgemeinen Rufnummern der Fahrerlaubnisbehörde (08431/57-480) und der Kfz-Zulassung (08431/57-419 bzw. -705) werden ab 1. Juli 2022 nicht mehr erreichbar sein. Kontaktaufnahmen über die direkten Durchwahlnummern sind weiterhin möglich.

Wer auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen welche Führerscheine bis wann umgetauscht haben muss

Für den Umtausch der Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt wurden – dabei handelt es sich um die alten beziehungsweise rosa Papierführerscheine – gelten folgende Umtauschfristen: vor 1953 geboren bis 19. Januar 2033 – geboren von 1953 bis 1958 bis 19. Juli 2022 – geboren von 1959 bis 1964 bis 19. Januar 2023 – geboren von 1965 bis 1970 bis 19. Januar 2024 und geboren ab 1971 bis 19. Januar 2025.

Für Kartenführerscheine, die ab Januar 1999 und bis Januar 2013 ausgestellt wurden und unbefristet gelten, sind folgende Umtauschfristen verbindlich: ausgestellt von 1999 bis 2001 Umtausch bis 19. Januar 2026 – ausgestellt von 2002 bis 2004 Umtausch bis 19. Januar 2027 – ausgestellt von 2005 bis 2007 Umtausch bis 19. Januar 2028. Danach, ab Ausstellungsdatum 2008 bis 2013, Umtausch im Jahresrhythmus bis 19. Januar 2033.

Alle Informationen zu den Umtauschfristen findet man online hier:

www.neuburg-schrobenhausen.de/index.php?ffmod=suche&such=F%FChrerscheine&opt3=0&opt4=1&Submit=suchen (nr)